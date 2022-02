London verhängt Sanktionen gegen Moskau - Botschafter einbestellt

(neu: mehr Details und Hintergrund) - Grossbritannien verhängt angesichts der jüngsten Eskalation im Ukraine-Konflikt Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wie Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Unterhaus in London verkündete, werden fünf russische Banken sowie drei wohlhabende russische Staatsbürger mit gezielten Sanktionen belegt. Deren Vermögen in Grossbritannien werde eingefroren und Reisen nach Grossbritannien unterbunden. Das sei nur die erste Tranche an Sanktionen, betonte Johnson.