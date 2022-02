Märkte für Kleider und Möbel legten 2021 zu

Der Fashion-Markt in der Schweiz hat sich im vergangenen Jahr trotz des erneuten Lockdowns zu Beginn des Jahres gegenüber dem Pandemie-Jahr 2020 erholt. Insgesamt wurden in der Schweiz Kleider für 7,4 Milliarden Franken verkauft, wie das Marktforschungsinstitut GFK am Mittwoch mitteilte.