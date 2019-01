Marktturbulenzen müssen laut CS-Ökonom nicht in Rezession münden

In der Schweiz ist wegen der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten keine schnelle Rezession zu erwarten. "Erstens war der BIP-Rückgang im dritten Quartal überzeichnet. Und zweitens präsentiert sich die Lage der Industrie nicht so schlecht wie vielerorts befürchtet", meinte Claude Maurer, Chefökonom Schweiz bei der Credit Suisse, im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Die eingetrübte Investorenstimmung reiche jedenfalls nicht, um die Weltwirtschaft in eine Rezession zu reissen.