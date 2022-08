Am deutlichsten war der Rückgang in der Lederindustrie und in der Möbelbranche. In den Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft sind die Probleme dagegen weiterhin gross: Im Maschinenbau berichteten 86 Prozent der Unternehmen, dass sie nicht alle Materialien und Vorprodukte bekommen, in der Elektroindustrie 80 Prozent. Vor allem elektronische Bauteile fehlten, ferner Stahl, Aluminium und Verpackungsmaterial./rol/DP/stk

(AWP)