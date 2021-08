Mehr Baugenehmigungen im ersten Halbjahr in Deutschland

(Ausführliche Fassung) - Die Behörden in Deutschland haben im ersten Halbjahr 7,7 Prozent mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Ein besonders kräftiges Plus von 37,5 Prozent gab es dabei im Neubau von Zweifamilienhäusern, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.