Mehr Firmengründungen in der Schweiz 2021

In absoluten Zahlen gab es aber natürlich im wirtschaftsstarken Zürich mit 8864 mit grossen Abstand die meisten Neugründungen, gefolgt von Waadt (4825) und Bern (4401). Laut Mitteilung wurden am meisten Unternehmen im Bereich Detailhandel gegründet, gefolgt von der Unternehmensberatungsbranche und dem Baugewerbe.

Doch es gab auch diverse Firmengründer, die ihr Unternehmen im Jahr 2021 aufgaben. Allerdings waren die Firmenlöschungen einzig im Kanton Appenzell höher als die Neugründungen, womit der Bestand der Unternehmen in dem Kanton im Jahresvergleich um 0,4 Prozent abnahm.

In allen anderen Kantonen war der Bestand Ende 2021 höher als Ende 2020. Am stärksten wuchse die Anzahl Firmen mit 4,7 Prozent in den zwei Innerschweizer Kantonen Schwyz und Zug. Im Kanton Zürich lag das Plus beim Firmenbestand mit 3,4 Prozent genau im Schweizer Mittel.

Für die Studie wurden sämtliche Firmen berücksichtigt, die 2021 im Schweizer Handelsregister eingetragen oder gelöscht wurden.

