Mehr Umsatz mit Games - deutsche Spielebranche fordert langfristige Förderung

Ob virtuelle Fussballspiele, Action oder Abenteuerwelten: Das Geschäft mit Video- und Computerspielen zieht in Deutschland weiter an. Der Umsatz mit den Games sowie mit Konsolen und Zubehör sei im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 11 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Branchenverband game am Dienstag in Köln im Vorfeld der Messe Gamescom mit. Wachstumstreiber waren Gebühren für Online-Dienste, bei denen der Umsatz um die Hälfte auf 228 Millionen Euro anstieg. Auch "In-Game-Käufe" kletterten in die Höhe, der Verkauf von Hardware und Spielen hingegen blieb mit leichten Abschlägen in etwa stabil.