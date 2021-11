Menschen in Türkei gehen wegen Lira-Krise auf die Strasse

Als Reaktion auf die Lira-Krise sind in der Türkei Menschen in mehreren Städten auf die Strasse gegangen. In Istanbul seien in dem Zusammenhang am Vorabend 68 Menschen festgenommen worden, sagte Anwältin Yagmur Kavak von der Anwaltsvereinigung CHD am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Fast alle seien wieder freigelassen worden, gegen sie werde aber ermittelt.