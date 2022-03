Mietwohnungen im Februar erneut teurer geworden

Konkret stiegen die Mieten im Februar schweizweit um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Immobilienportal Homegate am Montag mitteilte. Der Mietpreisindex erreichte damit 117 Punkte. Besonders stark zogen die Mieten mit einem Plus von 2,2 Prozent im Kanton Graubünden an. Auch im Appenzell, Glarus, Schwyz und Wallis lag die Zunahme bei über 1 Prozent.

Insgesamt seien die Mietpreise in den meisten Kantone stabil oder leicht steigend. Sinkende Mieten gab es nur in den Kantonen Bern, Nidwalden, Tessin und Zug. Dabei war die Abnahme im Kanton Zug mit 0,6 Prozent am deutlichsten.

In den Städten zeigte sich ein ähnliches Bild: Fast überall kosten die Mietwohnungen mehr als noch im Januar. Nur in der Stadt Bern und St. Gallen nahmen die Mietpreise im Februar ab. In Lausanne (+1,7%) und Lugano (+1,4%) legten diese gemäss Homegate am stärksten zu.

Den Angebotsmietindex erhebt Homegate monatlich in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank.

kae/jb

(AWP)