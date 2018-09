Mitten im Zollstreit: China erneut mit Rekordergebnis im Handel mit USA

(Ausführliche Fassung) - Inmitten des sich weiter verschärfenden Zollstreits hat China im Handel mit den Vereinigten Staaten erneut ein Rekordergebnis erzielt. Im August kletterte der Handelsbilanzüberschuss der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft mit den USA im Vergleich zum Vormonat um rund 10 Prozent auf etwas mehr als 31 Milliarden Dollar, wie die chinesische Zollbehörde am Samstag in Peking mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr zog der Überschuss Chinas im Handel mit der grössten Volkswirtschaft der Welt sogar um fast ein Fünftel an.