Mobilfunker T-Mobile US prüft Berichte über Datenleck

Zuvor wurde eine Nachricht in einem Online-Forum gepostet, wonach die persönlichen Daten von mehr als 100 Millionen Nutzern ergattert wurden. Darüber wiederum berichtete die Online-Plattform Vice Motherboard. Demnach hätten Hacker Zugriff auf Namen, Telefonnummern, Adressen, Führerscheindaten und Sozialversicherungsnummern von Nutzern erhalten. Sie forderten unter anderem Bitcoin im Austausch für Informationen. Reuters konnte die Echtheit des Online-Posts zunächst nicht verifizieren. T-Mobile US hat nach eigenen Angaben etwas mehr als 100 Millionen Kunden.

In den vergangenen Monaten ist es rund um den Globus vermehrt zu Hackerangriffen gekommen. So haben Kriminelle bei einem Angriff auf die dezentrale Kryptoplattform Poly Network geschätzt Hunderte Millionen Dollar gestohlen. Die US-Regierung hat Firmen bereits zu vermehrten Investitionen in die Sicherheit aufgefordert.

