Moskauer Börse erholt sich vom erneuten Kurssturz

Die Wogen an der Moskauer Börse wegen der Eskalation im Konflikt mit der Ukraine scheinen sich am Dienstag zumindest ein wenig zu glätten. Von einem anfänglichen Einbruch im erneut zweistelligen Prozentbereich erholte sich der RTS-Index und notierte zuletzt nur noch 0,5 Prozent im Minus. Weiterhin steuert er aber auf den vierten Verlusttag in Folge mit einem Minus von insgesamt rund einem Fünftel in dieser Zeit zu.