Nach US-Zinserhöhung: Indonesien und Philippinen ziehen nach

(Ausführliche Fassung) - Einen Tag nach einer abermaligen Zinserhöhung in den USA haben die Zentralbanken in den beiden grossen asiatischen Volkswirtschaften Indonesien und Philippinen ebenfalls ihre Geldpolitik gestrafft. Die Notenbank Indonesiens hat ihren Leitzins das fünfte Mal in nur wenigen Monaten angehoben. Wie die Zentralbank am Donnerstag in Jakarta mitteilte, steigt der Zins für einwöchiges Zentralbankgeld um weitere 0,25 Punkte auf 5,75 Prozent. Damit summieren sich die Zinsanhebungen seit Mai auf 1,5 Prozentpunkte. Auch die Notenbank der Philippinen straffte ihre Geldpolitik, indem sie ihren Leitzins von 4,0 auf 4,5 Prozent anhob.