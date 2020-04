NAHB-Hausmarktindex fällt auf den tiefsten Stand seit über sieben Jahren

Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt ist im April belastet durch die Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit über sieben Jahren gefallen. Der NAHB-Hausmarktindex sei im Vergleich zum Vormonat um 52 Punkte auf 30 Punkte eingebrochen, teilte die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mit. Die ist der stärkste jemals gemessene Rückgang.