Neue Signale im Handelsstreit zwischen USA und EU erwartet

(Ausführliche Fassung) - Nach der Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China hofft die Wirtschaft auf Entspannungssignale zumindest in den Konflikten Washingtons mit den Europäern. US-Präsident Donald Trump wollte sich am Freitagabend (19.45 Uhr MESZ) in Washington zu den Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union äussern. Es blieb zunächst unklar, was der für seine aggressive Handelspolitik bekannte Trump ankündigen wollte. Händler an den internationalen Finanzmärkten befürchteten einen schärferen Ton im Handelskonflikt mit Europa.