Neun von zehn Schweizern besitzen ein Smartphone

Dies ergab eine Umfrage unter 1'000 Konsumenten im Auftrag von Deloitte. Das Smartphone sei somit zum unverzichtbaren Assistenten und "zur multifunktionalen Werkzeugkiste für das ganze Leben" geworden, kommentierte die Beratungsfirma die Zahlen am Donnerstag.

Der Trend geht dabei laut der Umfrage dahin, den Kauf eines Smartphones vom Telekomvertrag zu entkoppeln. Schon gut ein Viertel der Befragten mache dies. Eine Folge davon sei, dass nicht mehr automatisch alle zwei Jahre ein neues Gerät bezogen werde.

Zudem würden gebrauchte Geräte häufiger weiter genutzt. Der Second-Hand-Markt wachse, so die Mitteilung. Auf der anderen Seite landeten aber nach wie vor auch viele alte Geräte im Müll.

In der Umfrage gaben 7 Prozent an, ihr altes Handy in den Abfall geworfen zu haben. Somit gelangten hierzulande jährlich über 80'000 Geräte in einer Kehrrichtverbrennungsanlagen, rechnete Deloitte vor. Angesichts der zunehmenden Knappheit der vielen Rohstoffe, die in einem modernen Gerät stecken, erscheine diese Wegwerfmentalität "höchst verwerflich".

rw/cf

(AWP)