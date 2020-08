Neuseelands Notenbank weitet Anleihekaufprogramm aus

Die neuseeländische Notenbank hat die Geldschleusen weiter geöffnet und will im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch mehr Anleihen kaufen. Zudem sei man auch bereit, die Zinsen weiter zu senken, auch in den negativen Bereich, teilte die Notenbank am Mittwoch in Wellington mit. Auch andere Optionen lägen auf dem Tisch und würden ergriffen falls notwendig.