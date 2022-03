Neuwagenverkäufe setzen Aufwärtstrend fort

Der Aufwärtstrend im hiesigen Automarkt habe im Februar eine Fortsetzung gefunden, teilt der Importverband Auto Schweiz am Mittwoch mit. Es sei das zweite Monatsplus in Folge, denn auch im Februar habe der Markt für neue Personenwagen sein Niveau gegenüber dem Vorjahresmonat leicht steigern können.

Konkret wurden im vergangenen Monat 16'606 Immatrikulationen vorgenommen, ein Zuwachs von 2,9 Prozent zum Februar 2021. Kumuliert ergebe dies ein Plus von 4 Prozent im bisherigen Jahresverlauf. Seit Beginn des Jahres wurden damit den Angaben nach insgesamt bereits 32'505 neue Personenwagen erstmals in den Verkehr eingeführt.

Hälfte mit alternativen Antrieben

Der Trend zu alternativen Antrieben hat sich zudem fortgesetzt. Nur noch gut die Hälfte der Neuzulassungen verfüge über reine Verbrennungsmotoren, die entweder mit Benzin oder Diesel laufen. Der Rest aller im Februar neu immatrikulierten Autos besitze einen Alternativen Antrieb. Wiederum die Hälfte davon sei über das Stromnetz aufladbar. Damit sei fast jeder vierte Neuwagen ein Steckerfahrzeug.

Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine sei indes noch schwer abschätzbar, ob die geopolitischen Spannungen einen Einfluss auf den Fahrzeugmarkt hätten, sagt Auto-Schweiz-Sprecher Christoph Wolnik. "Einzelne Automobilhersteller mussten ihre Produktionsbänder in den vergangenen Tagen aus verschiedenen Gründen kurzfristig stoppen - teils wegen Hackerangriffen, teils fehlen Zulieferprodukte aus Werken in der Ukraine", erklärt Wolnik.

Von möglichen Verzögerungen für Fahrzeuglieferungen in die Schweiz habe man aber derzeit noch keine Kenntnis.

