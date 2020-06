New Yorks Bürgermeister: 'Ganz anderes Bild' bei erneuten Protesten

Nach Ausschreitungen am Rande von friedlichen Protesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sind die Demonstrationen in der Nacht zum Mittwoch in New York nach Einschätzung von Bürgermeister Bill de Blasio "überwiegend friedlich" verlaufen. Im Vergleich zu den Nächten davor sei es ein "ganz anderes Bild" gewesen, sagte de Blasio am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.