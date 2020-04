WorldMeds verkauft die Lizenzen für vier Medikamente und Geräte für insgesamt 530 Millionen US-Dollar an Supernus, wie es in einer separaten Mitteilung der beiden Unternehmen heisst. Die US-Vertriebsrechte für Xadago wurden 2016 über die Newron-Tochter Zambon an WorldMeds vergeben.

yr/tv

(AWP)