Anders als Deutschland erfreuen sich die Niederlande eines anhaltend kräftigen Wirtschaftswachstums. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Nachbarlandes stieg im zweiten Quartal 0,5 Prozent zum Vorquartal, wie das Zentralamt für Statistik (CBS) am Mittwoch in Den Haag mitteilte. Der Zuwachs sei den noch vorläufigen Daten zufolge damit ebenso gross wie in den zwei vorangegangen Quartalen. Binnen Jahresfrist legte die fünftgrösste Volkswirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal um 2,0 Prozent zu.