Niederländischer Notenbankchef Knot: EZB-Massnahmen nicht angemessen

Der Chef der niederländischen Notenbank, Klaas Knot, hat die jüngsten Entscheidungen des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich kritisiert. "Dieses breite Massnahmenpaket, insbesondere die Wiederaufnahme der Anleihekäufe, steht in keinem Verhältnis zu den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen, und es gibt triftige Gründe, an seiner Wirksamkeit zu zweifeln", schreibt Knot auf der Internetseite der niederländischen Notenbank (DNB) am Freitag. Es gebe weder die Gefahr einer Deflation, noch gebe es Anzeichen für eine Rezession.