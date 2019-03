Niedrigzinsen treiben deutsche Anleger in Aktien und Fonds

Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen. Insgesamt besassen rund 10,3 Millionen Bürger, die älter waren als 14 Jahre, Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das waren 250 000 mehr als im Jahr zuvor. Ein Grund dürften die anhaltenden Niedrigzinsen sein. Klassische Sparformen werfen deswegen kaum noch etwas ab.