Nordmetall-Umfrage zu Brexit: Firmen planen mehr Lager in Grossbritannien

Wegen des Ausstiegs Grossbritanniens aus der Europäischen Union stocken manche Firmen der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie ihre Lager und Vorräte in Grossbritannien auf. Das geht aus einer Umfrage der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Von 87 Betrieben (31 000 Beschäftigte), die an der Umfrage teilnahmen, gab knapp ein Drittel an, Lieferengpässen mit mehr Lagerbeständen begegnen zu wollen. Gut ein Zehntel der Unternehmen hat einen Produktionsstandort im Vereinigten Königreich, vor drei Jahren war es laut Umfrage noch ein Fünftel.