Norwegen hebt Leitzins erneut an - und signalisiert Straffungsende

Die norwegische Notenbank setzt im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken weiter auf höhere Leitzinsen. Wie die Währungshüter am Donnerstag in Oslo mitteilten, steigt ihr Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent. Analysten hatten mehrheitlich nicht mit diesem Schritt gerechnet, obwohl die Zentralbank ihn in Aussicht gestellt hatte. Sie dachten wohl, die Zentralbank könne sich dem allgemeinen Trend zu niedrigeren Zinsen nicht entziehen.