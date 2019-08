Norwegens Notenbank wird vorsichtiger

Die norwegische Notenbank wird mit Blick auf ihren eingeschlagenen Zinserhöhungskurs vorsichtiger. Zwar habe sich der geldpolitische Ausblick in den vergangenen Wochen nicht grundlegend geändert, teilte die Zentralbank nach ihrer Zinssitzung am Donnerstag in Oslo mit. Sie schränkte allerdings ein, dass Risiken auf globaler Ebene mit grösserer Unsicherheit für die Entwicklung ihres Leitzinses verbunden seien.