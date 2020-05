Norwegens Zentralbank senkt Leitzins auf null

Die Zentralbank begründete ihre Entscheidung sowohl mit der hohen Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie als auch mit dem starken Verfall des Ölpreises. Norwegen verfügt über erhebliche Vorkommen an Rohöl. Zugleich deutete die Notenbank an, von einer Reduzierung des Leitzinses in den negativen Bereich absehen zu wollen. Das Nachbarland Schweden hatte diesen Kurs eine Zeit lang gefahren, hat sich von diesem aber mittlerweile wieder verabschiedet.

Die norwegische Notenbank reduzierte ihre Konjunkturerwartungen drastisch. Sie geht in diesem Jahr von einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 5,2 Prozent aus, gefolgt von einem Wachstum um 3,0 Prozent im kommenden Jahr./bgf/jsl/jha/

(AWP)