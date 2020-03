Norwegische Krone bricht ein - Notenbank signalisiert Eingriff

Die norwegische Krone steht an den Finanzmärkten unter historisch hohem Druck. Am Donnerstag brach die Währung sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Euro weiter ein. In den vergangenen beiden Tagen ist sie so stark gefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Für einen amerikanischen Dollar mussten am Donnerstag bis zu 12,13 Kronen gezahlt werden, für einen Euro wurden bis zu 13,17 Kronen fällig. Das sind jeweils Rekordniveaus.