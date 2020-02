Notenbank von Neuseeland hält Leitzins auf Rekordtief

Die Zentralbank von Neuseeland hat den Leitzins wie erwartet nicht verändert und vorerst keine Notwendigkeit eines Zinsschritts wegen des Coronavirus gesehen. Der Leitzins bleibe weiter bei 1,0 Prozent, teilte die Notenbank in der Nacht zum Mittwoch in Wellington mit. Die Währungshüter signalisierten, dass eine Zinssenkung nicht notwendig sei, solange die Coronavirus-Epidemie keine unerwartet starken Einflüsse auf die konjunkturelle Entwicklung in Neuseeland habe.