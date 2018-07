Die OECD geht von einem schwächeren Wirtschaftswachstum in Europa aus. Unter den grossen europäischen Volkswirtschaften sei für Deutschland, Frankreich, Italien und den Euroraum insgesamt eine nachlassende Wachstumsdynamik zu erwarten, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Ähnliches gelte für Grossbritannien.