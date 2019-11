OECD rechnet für 2020 mit sinkendem Wachstum für Deutschland

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat der deutschen Konjunktur für das kommende Jahr eine weitere Talfahrt prognostiziert. Die Wirtschaftskraft werde in Deutschland im Jahr 2020 um nur 0,4 Prozent wachsen, teilte die Organisation am Donnerstag in ihrer jährlichen Wirtschaftsprognose für alle OECD-Länder mit. Für das laufende Jahr führte die OECD eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 0,6 Prozent an. Anhaltende internationale Handelsstreitigkeiten und Unsicherheit wegen des Brexits würden die Aussichten der exportabhängigen Wirtschaft der Bundesrepublik verschlechtern.