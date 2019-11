OECD rechnet für 2020 mit weniger Wirtschaftswachstum in Deutschland

(Ausführliche Fassung) - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat der deutschen Konjunktur für das kommende Jahr eine weitere Abschwächung prognostiziert. Die Wirtschaftsleistung werde in Deutschland 2020 um nur 0,4 Prozent wachsen, teilte die Industrieländer-Organisation am Donnerstag in ihrer jährlichen Wirtschaftsprognose für alle OECD-Länder mit.