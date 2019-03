OECD senkt Wachstumsprognose für Eurozone deutlich

In der Eurozone hat sich die Konjunktur nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutlich abgekühlt. Für das laufende Jahr senkten die Konjunkturforscher ihre Wachstumsprognose massiv. In dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht erwartet die Organisation 2019 nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung (BIP) um 1,0 Prozent. Bei der vorherigen Prognose im November war noch ein deutlich stärkeres Wachstum von 1,8 Prozent erwartet worden.