OECD sieht schwächeres Wachstum im Euroraum

Die OECD sieht Hinweise auf ein geringeres Wirtschaftswachstum im Euroraum. Der von der OECD erhobene Frühindikator CLI für den Monat März in der Eurozone spreche für eine schwächere Wachstumsdynamik, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Dies gelte auch für die drei grössten Volkswirtschaften der Währungsunion: Deutschland, Frankreich und Italien. Zuletzt hatten sich eine Reihe von Konjunkturindikatoren abgeschwächt.