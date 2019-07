OECD: Wachstum in vielen Ländern stabilisiert sich

In den meisten Volkswirtschaften der Welt zeichnet sich nach Einschätzung der OECD eine Stabilisierung des Wirtschaftswachstums ab. Nach Monaten mit einer nachlassenden Dynamik gebe es für den OECD-Raum Hinweise auf Ende dieser Entwicklung, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit.