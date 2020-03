Ökonomen dämpfen Erwartungen an Notenbank-Eingriffe wegen Coronavirus

Volkswirte dämpfen die Erwartungen an eine mögliche Krisenintervention führender Notenbanken angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. "Anders als in der globalen Finanzkrise werden die Zentralbanken bei der Bekämpfung des wirtschaftlichen Schadens durch das Coronavirus nur wenig helfen können", erklärte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, auf Anfrage am Dienstag. Das grösste wirtschaftliche Problem sei ein Zusammenbrechen globaler Wertschöpfungsketten und fehlendes Konsumentenvertrauen.