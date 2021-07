Ökonomen-Stimmen zu den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank

Die US-Notenbank Fed hält an ihrer historisch lockeren Geldpolitik fest. Zugleich sieht sie die Wirtschaft auf dem Weg in Richtung einer etwas weniger grosszügigen Geldpolitik. Ihren Leitzins bestätigte die Fed nach ihrer Zinssitzung am Mittwoch. Er liegt weiter zwischen null und 0,25 Prozent. Auch die Wertpapierkäufe, mit denen die Wirtschaft zusätzlich gestützt werden soll, werden zunächst im bisherigen Tempo fortgeführt.