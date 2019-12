Ökonomen-Stimmen zum klaren Sieg der Konservativen in Grossbritannien

Jörg Zeuner, Chefökonom Union Investment:

"Mit dem Sieg von Johnson bei den britischen Unterhauswahlen ist der Weg frei für einen baldigen, geregelten Brexit. (...) Für die Kapitalmärkte sind das gute Nachrichten, denn das Randrisiko eines "harten Brexit" ist vom Tisch. Allerdings wird das Thema die Börsen weiter verfolgen. Denn: Im nächsten Schritt steht die Neuverhandlung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Grossbritannien auf der Agenda. Dabei ist eine solche Vielzahl komplexer Fragen zu klären, dass im Vergleich hierzu die Aushandlung des Austrittsvertrages allerhöchstens ein leichter Aufgalopp darstellte. So lange die künftigen Handelsbeziehungen nicht festgezurrt sind, bleibt die Lage deshalb unsicher."

Stefan Grosse, Ökonom NordLB:

"Johnson gewinnt die Wahlen für das britische Unterhaus mit einer deutlichen Mehrheit. Damit bestätigt der Wähler ein zweites Mal, dass er den Brexit will. In der Folge wird sich das Königreich voraussichtlich zum 31. Januar mit dem Deal aus der Europäischen Union auf Raten verabschieden. Nun beginnt die intensive und wahrscheinlich jahrelange Zeit, sich auf ein Handelsmodell zwischen EU und Grossbritannien zu einigen. Die Briten werden einen hohen wirtschaftlichen und politischen Preis für ihre scheinbare Unabhängigkeit bezahlen. Dessen sind sie sich nur noch nicht bewusst - zumindest nicht in der Mehrheit."

Gabriel Felbermayr, Präsident IfW Kiel:

"Die Wahlen geben Johnson ein eindeutiges Mandat, 'sein' Austrittsabkommen durch das Unterhaus zu bringen. Damit wird am 31.1.2020 die EU-Mitgliedschaft Grossbritanniens beendet sein. Die Option, das Land könnte doch noch in der EU verbleiben, ist endgültig vom Tisch. Das ist ein trauriger Moment für Europa und Deutschland. Die EU wird dadurch wesentlich transformiert. Deutschland verliert einen wichtigen Verbündeten für Freihandel und den Binnenmarkt."

Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank:

"Johnson hat mit einem unerwartet klaren Sieg bei den Parlamentswahlen den Weg für einen EU-Austritt Grossbritanniens Ende Januar geebnet. Für die danach beginnenden Verhandlungen über eine Freihandelszone ist zwar die Zeit von elf Monaten zu knapp bemessen. Aber wegen seiner komfortablen Mehrheit im Unterhaus muss Johnson wenig Rücksicht auf radikale Brexit-Anhänger nehmen und könnte es sich leisten, die EU bis Mitte des Jahres doch noch um mehr Verhandlungszeit zu bitten."

Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

"Doch nach dem Brexit, ist vor dem Brexit. Als Nächstes steht die Aushandlung eines umfassenden Freihandelsabkommens auf dem Programm. Man mag es sich kaum vorstellen, doch die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen werden vermutlich noch komplexer als die bisherigen zum EU-Austritt. Die Aushandlung von Freihandelsabkommen benötigen in der Regel Jahre. Die Übergangsfrist Grossbritanniens endet jedoch Ende 2020. Dass dieser Termin eingehalten werden kann, ist nahezu utopisch. (...) An einer grosszügigen Verlängerung führt wohl kein Weg vorbei."/bgf/jsl/jha/

(AWP)