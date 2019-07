Ökonomenstimmen zum EZB-Zinsentscheid

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank:

"Die EZB wird Märkten und Wirtschaft ab Herbst ein vorgezogenes Weihnachtspaket präsentieren. Die Absenkung des Einlagensatzes wird im September beginnen und kann deutlich weiter gehen als lediglich 10 oder 20 Basispunkte. Das Anleiheprogramm wird vor Jahresende wieder aufleben. (...) Positive Zinsen sind damit in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre so gut wie ausgeschlossen, wenn nicht für die gesamte kommende Dekade. EZB-Präsident Draghi bleibt sich damit bis ganz zum Schluss seiner Amtszeit treu, indem er sogar mehr liefert als die Finanzmärkte ohnehin schon erwartet haben. Damit wird es nochmal günstiger, sich zu verschulden. Umgekehrt bedeutet das bei Sparkonten auf Jahre hinaus - nach Einbeziehung der Inflation - eine Wertminderung für das Vermögen. Profitieren werden von dieser Entscheidung insbesondere die Aktienmärkte."

Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW):

"Die EZB macht klare Ansagen. Im September kann man eine Senkung des Einlagesatzes sicher erwarten. Ausserdem dürften die Banken im Euroraum in Sachen Negativzins entlastet werden. Das wird die Akzeptanz der Geldpolitik erhöhen. (...) Dass die EZB so stark reagiert, ist auf die sich rasant eintrübende Konjunkturperspektive für den Euroraum zurückzuführen. Vielleicht droht sogar eine neue Rezession. Die EZB reagiert sozusagen in Echtzeit. Die Frage ist aber, ob die Wirkung der Geldpolitik auch in Echtzeit erfolgt. Die Belastung kommt ja vor allem von der zunehmend protektionistischen Politik her, vor allem aus den USA. Teilweise auch aus Sonderfaktoren in Deutschland, Frankreich und Italien. Aber klar scheint nun, dass wir die Welt negativer Zinsen so bald nicht mehr verlassen werden."

Carsten Brzeski, Chefökonom der ING Bank Deutschland:

"Als ob es heute nicht schon heiss genug wäre in der Eurozone, liessen die Erwartungen für das heutige EZB-Treffen auch die Temperaturen steigen. Die EZB schreckte vor einer Zinssenkung oder einem neuen geldpolitischen Anreiz zurück, aber bereitete die Märkte eindeutig auf eine Zinssenkung und womöglich sogar mehr auf dem Treffen Ende September vor. (...) Es sieht jetzt zunehmend danach aus, als ob das September-Treffen nicht nur eine Massnahme, sondern ein ganzes Paket verschiedener Massnahmen bringen wird."

Daniel Lenz, Experte für Zinsstrategie und Staatsanleihen der DZ Bank:

"Die EZB verzichtet bei ihrer heutigen Ratssitzung zwar darauf, bereits neue Lockerungsmassnahmen zu beschliessen, ihre Ankündigungen sind aber weit mehr als vage Andeutungen. Die Währungshüter stehen parat, sich mit weiteren umfangreichen geldpolitischen Lockerungsmassnahmen gegen den schwindenden Preisdruck und wirtschaftliche Risiken zu stemmen. Der Ende Oktober scheidende EZB-Chef beschönigt bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage nichts. Der Ausblick werde 'schlechter und schlechter'."

Iris Bethge, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB):

"Die Ankündigung der EZB, die ultralockere Geldpolitik erneut intensivieren zu wollen, ist eine wiederholte und schwere Belastung für Banken, Finanzstabilität, Sparer und Unternehmen. Die langanhaltende Niedrigzinsphase und die massive Liquiditätsschwemme durch die EZB drängen Anleger bei der Suche nach auskömmlichen Renditen in höhere Risiken und verzerren die Preise in vielen Anlageklassen. (...) Die EZB bereitet nun kommunikativ weitere geldpolitische Extremmassnahmen vor und droht damit, die schädlichen Nebenwirkungen für Sparer, Banken und Unternehmen zu zementieren. Leider verlängert die EZB die Dosis der falschen Medizin."

Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

"Mario Draghi legt die Zündschnur für ein geldpolitisches Feuerwerk im September. Es wird also vermutlich nochmals zum Abschied des obersten Währungshüters ordentlich geböllert. Mario Draghi bleibt sich aber zunächst treu. Der oberste Währungshüter handelte nicht, ohne vorher neue Einschätzungen des volkswirtschaftlichen Stabes zu haben. Selbst an der Forward-Guidance, wonach die Leitzinsen bis Jahresmitte 2020 unverändert bleiben, wurde nichts geändert."

Robert Greil, Chefstratege Merck Finck Privatbankiers:

"Die nächste Liquiditätswelle wird wohl ab Herbst über die Märkte hereinbrechen. Mit seinen Aussagen zum 'schlechter und schlechteren' Wachstumsausblick und zu den schwachen Inflationsperspektiven hat Mario Draghi den Boden dafür bereitet. (...) Die EZB dürfte damit ihre Geldschleusen im Herbst noch ein gutes Stück weiter öffnen. Draghi will die Massnahmen wohl noch vor seiner Staffel-Übergabe an Christine Lagarde einleiten."/elm/jsl/fba

