Ölförderallianz Opec+ hält an geplanten Produktionszielen fest

Trotz hoher Ölpreise dreht der Produktionsverbund Opec+ den Ölhahn nicht weiter auf als geplant. Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Allianz beschloss am Mittwoch, die Ausweitung der Tages-Fördermenge um 400 000 Barrel (je 159 Liter) so wie in den vergangenen Monaten auch im März fortzusetzen.