Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben nach anfänglicher Stabilisierung am Mittwochmittag nachgegeben. Sie schlossen damit an die Verluste vom Vortag an. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,00 US-Dollar und damit 55 Cents weniger. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 58 Cents auf 58,76 Dollar.