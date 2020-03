Ölpreiseinbruch und Coronavirus führen zu panikartiger Flucht in die Sicherheit

Der Ölpreiseinbruch und die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben am Montag an den Finanzmärkten zu einer panikartigen Flucht in Sicherheit geführt. Die Ölpreise sind am Montag um rund 30 Prozent eingebrochen, nachdem sich wichtige Ölförderländer am Freitag nicht auf eine Kürzung der Fördermenge einigen konnten. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Regierung in Italien Regionen im Norden des Landes abgeriegelt.