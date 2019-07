'Opec+' diskutiert über Verlängerung der Erdöl-Förderlimits

Das Ölkartell Opec und die zehn mit ihm kooperierenden Staaten haben ihre Verhandlungen über eine gemeinsame Verlängerung der Förderlimits begonnen. Der Energieminister von Saudi-Arabien, Khalid Al-Falih, zeigte sich vor Beginn der Beratungen am Dienstag in Wien optimistisch. Auf die Frage, ob die geplante Vereinbarung am Dienstag finalisiert werde, sagte er: "Absolut." Für die Verbraucher könnte sich eine Verlängerung der Erdöl-Förderlimits in steigenden Preisen beim Benzin- und Heizöl-Kauf bemerkbar machen. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass der globale Ölmarkt im zweiten Halbjahr 2019 unterversorgt sein wird. Daher könnte der Ölpreis künftig weiter steigen.