Opec-Präsident: Förderung wird gekürzt falls nötig

"Wir haben in der Vergangenheit gekürzt, um das Marktgleichgewicht herzustellen - und wenn wir die Produktion kürzen müssen, um den Markt im Gleichgewicht zu halten, werden wir das tun", sagte der amtierende Opec-Chef. Man werde sich in dieser Frage einigen und erreichen, was zur Anpassung des Marktes erforderlich sei.

Zurzeit scheint es unter grossen Förderländern keine einheitliche Meinung über die Notwendigkeit von Förderkürzungen zu geben. Während sich der Öl-Gigant und führende Opec-Staat Saudi-Arabien dafür ausspricht, kommen von dem ebenfalls grossen Ölproduzenten Russland eher ablehnende Äusserungen. Auslöser der Diskussion ist der heftige Sinkflug der Rohölpreise, die seit Anfang Oktober um bis zu 25 Prozent eingebrochen sind. Wichtige Gründe sind die relativ moderate Sanktionspolitik der USA gegen Iran und die sich abschwächende globale Konjunktur.

Saudi-Arabien und Russland gehören dem Verbund "Opec Plus" an, der aus den Mitgliedstaaten der Opec und weiteren grossen Rohölproduzenten besteht. Der Verbund trifft sich Anfang Dezember, um über seine Förderstrategie zu beraten. Dort dürfte auch über eine Reaktion auf den Ölpreiseinbruch debattiert werden./bgf/jsl/jha/

(AWP)