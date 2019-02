Pakete aus China überschwemmen die Schweiz - Verband fordert Massnahmen

2018 bestellten Konsumenten online Waren im Wert von 9,5 Milliarden Franken, das sind 10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Besonders beliebt sind elektronische Geräte für den Heimgebrauch. Jeder dritte Umsatzfranken im Bereich Heimelektronik wird mittlerweile online realisiert, wie eine gemeinsame Studie des VSV mit GfK und der Post zeigt.

Paketschwemme aus China

Besonders auffällig dabei: Seit 2010 hätten sich die Online-Einkäufe im Ausland vervierfacht. Vor allem die Fülle an Kleinpaketen aus Asien nehme immer grössere Ausmasse an. Alleine gegenüber 2017 sei die Flut an Kleinsendungen um über ein Drittel angewachsen.

Gemäss der Studie sind im Jahr 2018 rund 33 Millionen Kleinwarensendungen, zumeist ohne Mehrwertsteuer- und Zollabgaben, in die Schweiz eingeführt worden. Mit 23 Millionen Kleinpaketen stamme die grosse Mehrheit davon aus Asien - insbesondere aus China.

Nun schlägt der VSV Alarm und verlangt ein Eingreifen des Gesetzgebers. Der Verband fordert vor allem Massnahmen zur Einhaltung der Mehrwertsteuer-Richtlinien und Deklarationspflichten sowie der Gewährleistung von Schweizer Sicherheitsstandards.

