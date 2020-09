Pensionskassen auch im August mit positiver Rendite

Wie die Berechnungen der UBS zeigen, haben die Pensionskassen im August auf ihren Finanzanlagen nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Performance von +1,12 Prozent erzielt. Das war der fünfte Monat infolge mit positiven Vorzeichen. Die Rendite seit Jahresbeginn stehe nun bei -0,31 Prozent, schreibt die UBS am Donnerstag weiter.

Am besten haben im August die mittelgrossen Institute mit verwalteten Vermögen ab 300 Millionen bis 1 Milliarde Franken abgeschnitten. Sie erreichten eine Performance von +1,18 Prozent. Knapp dahinter folgen die kleinen Pensionskassen mit Vermögen von unter 300 Millionen und einem Plus von 1,15 Prozent vor den grossen Instituten mit +1,04 Prozent.

In der Einzelbetrachtung lieferte eine kleine Kasse mit +2,16 Prozent das beste Monatsergebnis. Am schlechtesten schnitt eine grosse Pensionskasse mit +0,04 Prozent ab.

Von den Anlageklassen trugen Aktien am meisten zur positiven Performance der Pensionskassen bei. So wurde in der Kategorie "Aktien global" ein Plus von 4,47 Prozent und mit "Schweizer Aktien" +2,38 Prozent erreicht. Negativ war etwa die Performance bei den "anderen Anleihen" (-0,81%) sowie den "Frankenanleihen" (-0,72%).

mk/rw

(AWP)