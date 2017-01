Pensionskassen erzielen im Dezember laut UBS Anlageperformance von +1,07%

Die Schweizer Pensionskassen haben das Anlagejahr 2016 gut abgeschlossen. Die durchschnittliche Anlageperformance der von der Grossbank UBS betrachteten Vorsorgewerke lag im Monat Dezember mit 1,07% im positiven Bereich. Dies sei die zweitbeste Monatsperformance in der zweiten Jahreshälfte, schreibt die UBS in einer Mitteilung vom Dienstag. Noch besser lief es an den Finanzmärkten für die Pensionskassen nur im Juli (+1,13%).