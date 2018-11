Pensionskassen laut UBS im Oktober mit negativer Rendite

Im Oktober habe die Stimmung an den Finanzmärkten umgeschlagen, heisst es in einer UBS-Mitteilung vom Dienstag. Die Volatilität sei zurückgekehrt und Aktien hätten die schwächste Performance seit Februar erlebt. Die Gründe dafür sieht die UBS zum einen in den stark gestiegenen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, was diese Instrumente seit Langem wieder zu einer attraktiven Alternative zu Aktien macht. Zum anderen haben sich vermehrt negative Effekte der Zölle auf Unternehmen bemerkbar gemacht.

In dem von der UBS beobachteten Sample erzielten im Oktober die grossen Pensionskassen mit über 1 Milliarden Franken verwalteten Vermögen mit einer Rendite von -1,45 Prozent das beste Ergebnis. Dahinter folgten die mittleren Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von 300 Millionen bis 1 Milliarde Franken mit einer Rendite von -1,48 Prozent. Die schlechteste Monatsrendite erzielten mit -1,66 Prozent die kleinen Pensionskassen mit weniger als 300 Millionen verwalteten Vermögen.

Das beste Monatsergebnis von -0,39 Prozent wurde von einer mittleren Pensionskasse mit 300 Millionen bis 1 Milliarde erzielt, das tiefste von -2,89 Prozent wurde in der Gruppe der kleinen Pensionskassen mit weniger als 300 Millionen verwaltetem Vermögen verbucht.

sig/tt

(AWP)