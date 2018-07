Pharmafirmen investierten 2017 rund 7 Milliarden in die Forschung

Insbesondere die Firmen mit Hauptsitz in der Schweiz (Novartis, Roche) hätten viel in F&E investiert, schreibt Interpharma weiter. Aber auch Firmen ohne Hauptsitz in der Schweiz (z.B. Johnson & Johnson) tätigten grosse Investitionen.

Zusätzlich zu den F&E-Ausgaben wendeten verschiedene Interpharma-Firmen in der Schweiz rund eine halbe Milliarde Franken in Anlagen wie technische Geräte, Maschinen, Gebäude- und Betriebsausstattung auf. Beides schlage sich in einem Personalbestand auf hohem Niveau nieder, heisst es weiter.

Die grossen F&E-Investitionen sind gemäss Mitteilung nur dank dem hohen Exportvolumen der Pharmaindustrie möglich. 2017 wurden Pharmaprodukte im Wert von beinahe 84 Milliarden Franken exportiert, was einer Zunahme von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ausfuhrvolumen der Schweizer Pharmabranche belief sich somit auf 38 Prozent der Gesamtexporte.

Mit einem Anteil von fast der Hälfte aller Pharma-Ausfuhren ist Europa nach wie vor der wichtigste Exportmarkt für pharmazeutische Produkte aus der Schweiz.

Der Medikamentenmarkt Schweiz nahm 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent auf 5,8 Milliarden Franken zu. Das war ein leicht schwächeres Wachstum als im Jahr davor. Der Zuwachs war insbesondere auf die Einführung neuer Medikamente speziell gegen Krebs zurückzuführen, die rund die Hälfte des Wachstums ausmachen. Daneben wuchs auch das Segment der Präparate gegen Autoimmunerkrankungen wie multiple Sklerose überdurchschnittlich.

In der pharmazeutischen Forschung wurden aus der Schweiz zwischen 2012 und 2016 über 86 Patente pro Million Erwerbstätige angemeldet. Das sei doppelt so viele wie etwa aus Dänemark und fast fünf Mal so viele wie aus Deutschland, schreibt Interpharma.

Interpharma ist der Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz und wurde 1933 als Verein mit Sitz in Basel gegründet.

sig/tp

(AWP)