In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Februar stark verschlechtert. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel um 21,1 Punkte auf minus 4,1 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2016. Analysten hatten mit einem wesentlich geringeren Rückgang auf 14,0 Punkte gerechnet.